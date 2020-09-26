شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تقبض على 15 إثيوبيًا مخالفًا بحي المهدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: Advertisements ألقت شرطة الرياض القبض على 15 وافدًا مخالفًا لأنظمة الحدود بحي المهدية. من جانبه، صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود تمكنت – بفضل الله – من تعقب المناطق التي يتواجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض، ونتج عن ذلك القبض على (15) مخالفاً من الجنسية الإثيوبية. وأكد مساعد المتحدث الإعلامي أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

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