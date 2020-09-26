الأمم المتحدة تنشر بعثة "يونيتامس" بالسودان في أكتوبر

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، نشر أفراد بعثتها المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في جلسة مشاورات عقدتها المنظمة، بشأن نشر البعثة الأممية الجديدة، والأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات، وعملية السلام في السودان.

وفي إفادتها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن "فريق بدء مهام يونيتامس، سيوفد إلى السودان الشهر المقبل".

وبحسب ديكارلو، ستعمل البعثة على "تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الـ4 التي حددها مجلس الأمن بقراره 2524، وهي المساعدة بالانتقال السياسي، ودعم عمليات السلام، وتعزيز بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية".

وفي 4 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن بالإجماع، القرار 2524، وأنشأ بموجبه بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية بالسودان.

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وأوضحت ديكارلو، أن "فريق التخطيط التابع للبعثة الجديدة، يعمل عن كثب مع البعثة المختلطة للأمم المتحدة، و(بعثة) الاتحاد الإفريقي يوناميد، لتعظيم أثر البعثتين وضمان تبادل الدروس المستفادة".

وحثت جميع المانحين على الوفاء بالتعهدات، التي تقدموا بها خلال مؤتمر دولي انعقد افتراضيا بالعاصمة الألمانية برلين، في يونيو الماضي.

كما أشادت بالانتقال السياسي في السودان، وقالت إنه "يمضي بالاتجاه الصحيح، وفي الأسابيع الأخيرة، هناك مجموعة من الإصلاحات التشريعية المهمة التي تم تبنيها بغية تحسين الحقوق الأساسية".

وفي إفادته، شدد المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة عمر محمد صديق، على تعاون بلاده فيما يتعلق بالبعثة الأممية الجديدة.

ودعا صديق، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تقديم الدعم لبلاده في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتداعيات فيروس كورونا، فضلا عن الأزمة الناجمة عن الفيضانات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن السودان ارتفاع عدد وفيات السيول والفيضانات إلى 128، منذ بداية موسم الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

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