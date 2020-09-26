هنية يشيد بخطاب عباس أمام الجمعية العامة

غزةعوض الرجوب/الخليج 365

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أشاد خلاله الأخير بخطاب عباس أمام الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أكد عباس لهنية دعمه لجهود الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس" وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، "من أجل الخروج بالنتائج المرجوة وصولا لإجراء الانتخابات المتفق عليها".

والخميس، اختتمت اجتماعات بين حركتي "حماس" و"فتح"، كانت قد بدأت الثلاثاء الماضي، بمقر القنصلية العامة الفلسطينية في إسطنبول.

وقالت الحركتان في بيان مشترك، إنهما اتفقتا على "رؤية"، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

ووفق الوكالة، شدد الرئيس الفلسطيني على "أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة المصيرية".

من جهته، أكد هنية موقف حركته الداعم لإنجاح الحوار الجاري، مشددا على "أهمية بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة".

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وأثنى هنية على رعاية الرئيس الفلسطيني للحوارات، ومواقفه الداعمة لها.

كما أشاد بخطاب الرئيس الذي ألقاه مساء اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا إياه" بالمعبر عن اللحظة التي نعيشها في هذه المرحلة التاريخية".

وقال عباس في كلمة مسجلة أمام الدورة 75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "منظمة التحرير لم تفوض أحدا بالحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني".

وشدد على أنه "رغم الحصار الظالم الذي يستهدف قرارنا الوطني لن نركع ولن نستسلم و لن نحيد عن ثوابتنا".

وأضاف: "رغم كل المعيقات نستعد (في حركة فتح) لانتخابات تشريعية ورئاسية بمشاركة الجميع"، في إشارة إلى الفصائل والقوى الفلسطينية.

وأُعلن مساء الجمعة، أن لقاء جديدا سيجمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في 3 أكتوبر/تشرين أول القادم، لمناقشة الاتفاق الذي جرى في إسطنبول بين "فتح" و"حماس" وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

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