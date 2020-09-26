سقوط صاروخ باليستي قرب احتفال بذكرى 26 سبتمبر شمالي اليمن

اليمن / الخليج 365

هز انفجار عنيف ناجم عن صاروخ باليستي، مساء الجمعة، مدينة مأرب شمالي اليمن، بحسب محافظها سلطان العرادة.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ مأرب، خلال كلمته في احتفال تم تنظيمه على مقربة من سقوط الصاروخ.

واعتبر العرادة أن "محاولة استهداف الحفل تأتي ضمن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الثورة والجمهورية".

وقال مصدر عسكري للأناضول، إن "الصاروخ سقط على مقربة من ساحة ينظم فيها حفل حضره المحافظ وقيادات عسكرية ومدنية رفيعة، بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر (أيلول)، التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962".

وأضاف أن الانفجار "تزامن مع إيقاد شعلة الحفل، وبعد مغادرة فرقة من الأطفال المنطقة المستهدفة بدقائق معدودة".

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ووفق المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، فإن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

لكنه أشار إلى أضرار لحقت بنوافذ المنازل القريبة من المنطقة المستهدفة.

ولم يصدر تعليق من جماعة الحوثي إزاء ذلك حتى الساعة 20:15 تغ.

وتعد مدينة مأرب آخر معقل للحكومة الشرعية في المناطق الشمالية لليمن، وفيها مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان، وهي أهم موطن للنازحين، حيث تشير تقديرات إلى أنها تحوي قرابة مليون نازح.

ومنذ أسابيع، يهاجم الحوثيون محافظة مأرب من اتجاهات عدة، للوصول إلى مركزها (مدينة مأرب)، واستطاعوا تحقيق تقدم ميداني في مديريتي ماهلية ورحبة.

ورسميا، أعلن الحوثيون، قبل أسابيع، انطلاق ما سموها "معركة تحرير مأرب"، ودفعوا بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة لتحقيق الهدف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.