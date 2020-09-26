كورونا.. 42 وفاة بالمغرب و24 إصابة في موريتانيا

الرباط - نواكشوط / الخليج 365

أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 42 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت موريتانيا 24 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل 42 وفاة و2.423 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1.746 مريضا.

وأوضحت الوزراة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 112.522، منهم 1.998 متوفيا، و91.932 متعافيا.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 إصابة بكورونا، إضافة إلى 18 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 7.457، بينها 161 وفاة، و7.070 حالة تعاف.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 32 مليونا و662 ألفا، توفي منهم أكثر من 991 ألفا، وتعافى ما يزيد على 24 مليونا و92 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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