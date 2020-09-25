شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح إمكانية استخدام بعض الأعشاب والزيوت في الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفتوزارة الصحة، حقيقة ما يتم تداوله بشأن إمكانية مساهمة بعض الأعشاب والزيوت في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة عبر حساب “عش بصحة” على موقع “تويتر” أنه لم يثبت حتى الآن أي دور للأعشاب والزيوت في الوقاية أو العلاج من الفيروس.
وحذرت الوزارة من أن بعض الأعشاب مجهولة المصدر يمكن أن تصحبها مضاعفات ومشاكل صحية أخرى.
وكانت بعض التقارير قد ادعت إمكانية الوقاية من بعض الأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا، وذلك من خلال تناول بعض الأعشاب والزيوت الطبيعية.
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