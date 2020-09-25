شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «المطلق»: الالتزام بالأنظمة وتطبيقها من صور التعاون على البر والتقوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أن الالتزام بالأنظمة وتطبيقها من صور التعاون على البر والتقوى.

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وقال الشيخ المطلق في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إنه من مظاهر وصور التعاون على البر والتقوى المأمور به شرعًا:تعاون أبناء المجتمع والوطن الواحد على كل ما من شأنه خدمة المجتمع والوطن في مختلف المجالات جلبًا للمنفعة ودفعًا للمضرة وتلك عبادة نتقرب بها إلى الله.

وأشار إلى أن من مظاهر ذلك التعاون على الالتزام بالأنظمة وتطبيقها والتواصي بذلك.