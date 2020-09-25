شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة قبل النقل لسكنك الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
نصحت مبادرة إيجار التابعة لوزارة الإسكان من يرغبون بالنقل إلى سكن جديد باتباع عدد من النصائح لتسهيل عملية السكن المؤجر.
وقالت المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة “قبل لا تنقل لمقر سكنك الجديد، ننصحك في إيجار باتباع خطوات تسهل عليك، وتساعدك في تنظيم المهمة”.
وأكدت المبادرة أن تصنيف الأغراض في صناديق بفئات منظمة يسهل من عملية النقل، كما نصحت بنقل الأثاث الثقيل بعد تنظيف السكن، كما يتم الاحتفاظ بالأغراض المهمة في شنط مُحكمة الإغلاق، وأخيرًا نصحت بتسليم المكان القديم مثلما تم استلامه من قبل.
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