شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «المرور» يُحدد أوقات منع دخول الشاحنات إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للمرور مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة.

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وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات بمحافظة جدة يبدأ من يوم الأحد 17-2-1442هـ الموافق 4-10-2020م.

وأكدت أن مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة يبدأ من 6 صباحًا حتى 9 صباحًا، ومن الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً ما عدا يوم الخميس إلى الواحدة صباحًا.

وتابعت : وفي يوم الجمعة، يتم منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة من 4 عصرًا حتى الواحدة ليلًا، ومن الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً يوم السبت.