بالانفوجراف.. «المرور» يُحدد أوقات منع دخول الشاحنات إلى جدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المديرية العامة للمرور مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة.
وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات بمحافظة جدة يبدأ من يوم الأحد 17-2-1442هـ الموافق 4-10-2020م.
وأكدت أن مواعيد منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة يبدأ من 6 صباحًا حتى 9 صباحًا، ومن الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً ما عدا يوم الخميس إلى الواحدة صباحًا.
وتابعت : وفي يوم الجمعة، يتم منع دخول الشاحنات بمحافظة جدة من 4 عصرًا حتى الواحدة ليلًا، ومن الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً يوم السبت.
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