الكويت تدعو لبناء الثقة واحترام سيادة الدول

جاءت كلمة رئيس وزراء الكويت، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في القمة الافتراضية، التي نقلتها
الكويت الرسمية للأنباء "كونا".
أبرز النقاط في كلمة ممثل سمو الأمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة سمو الشيخ صباح الخالد 2️⃣ #الكويت #كونا pic.twitter.com/sOwM728nHi— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 25, 2020
وقال الشيخ صباح الخالد الصباح "ينبغي أن يكون هناك حل سياسي شامل للأزمة الليبية".
ورحب المسؤول الكويتي بمخرجات اجتماعات المغرب، ووصفها بأنها تهدف إلى "توحيد المؤسسات الليبية".
وجدد ممثل أمير الكويت في الاجتماعات دعوة بلاده لكل الأطراف الليبية، لتغليب لغة الحوار.
وتابع بقوله "نؤيد دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أنحاء العالم للتفرغ لمواجهة كورونا".
وأكد الشيخ صباح موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه المشروعة.
وتطرق المسؤول الكويتي إلى الأزمة اليمنية بقوله "حل الأزمة سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية".
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