تعليق إماراتي على اجتماع الأردن الرباعي بشأن فلسطين

وغرد قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "كل الترحيب بدعوة اجتماع عمّان الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة".

واعتبر قرقاش أن "التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني على الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".

و​بدأت، أمس الخميس، في العاصمة الأردنية، فعاليات اجتماع عمان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED Advertisements

وأشارت "بوابة الأهرام" المصرية إلى أن المشاركين في الاجتماع الرباعي هم وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إضافة إلى مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال.

وتابعت: "سوف يركز الاجتماع الوزاري الرباعي على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته".

ولفتت إلى أنه سيتم بحث سبل الدفع قدما باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وقالت الصحيفة المصرية إن "وزير الخارجية المصري سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشاركة".