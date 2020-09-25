الأمم المتحدة تدعو ميليشيات طرابلس المتقاتلة إلى وقف القتال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات، التي شهدها حي سكني في طرابلس عرضت حياة المدنيين للخطر في العاصمة الليبية، داعية الميليشيات المتقاتلة إلى وقف القتال فورا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- في تغريدتين على "تويتر"، أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة- إنها "تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في الحي السكني تاجوراء في طرابلس، ما أسفر عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر".
ودعت البعثة إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني".
وتابعت:"هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا".
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