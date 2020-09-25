عمران خان: نؤيد حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس

إسطنبول / الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجمعة، إن بلاده تؤيد حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام الجلسة الـ"75" للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، قال عمران خان إن "تسوية عادلة ودائمة أمر لا غنى عنه للشرق الأوسط خصوصا، وللعالم بأسره على وجه العموم"، بحسب صحيفة "داون" الباكستانية.

ولفت إلى أن "الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات غير الشرعية، وفرض ظروف معيشية غير إنسانية على الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن تنتهي بالسلام".

وأكد أن باكستان تؤيد حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ضمن المعايير الدولية المتفق عليها، وهي حدود ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لفلسطين.

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وبخصوص تصاعد "الإسلاموفوبيا"، قال عمران خان إنه "يتم استهداف المسلمين حول العالم دون عقاب، وتُدنس المساجد، وتوجه إساءات إلى النبي محمد (عليه السلام) باسم حرية التعبير".

وشدد على ضرورة "حظر الاستفزازات المتعمدة والتحريض على الكراهية والعنف عالميا"، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "إعلان يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا".

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أسفه لأنه "في الوقت الذي كان يجب على المجتمع الدولي أن يتوحد لمكافحة فيروس كورونا، تم إذكاء العنصرية، والكراهية الدينية".

واتهم الهند بـ"رعاية الإسلاموفوبيا، واحتلال جامو وكشمير، في انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن".

واعتبر أنه "لن يكون هناك سلام دائم في جنوب آسيا حتى يتم حل النزاع حول كشمير".

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