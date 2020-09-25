إسرائيل تسلم جثمان فلسطينية استشهدت قبل عام

عوض الرجوب / الخليج 365

سلم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، جثمان سيدة فلسطينية قتلها قبل نحو عام، لعائلتها في مدينة أريحا.

جاء ذلك بحسب منسقة "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" (أهلية) سلوى حماد، في تصريح للأناضول.

وقالت حماد إن "سلطات الاحتلال سلمت اليوم جثمان الشهيدة نايفة الكعابنة (50 عاما) من مدينة أريحا".

وأضافت أن "جثمانها كان محتجزا في الثلاجات (لدى إسرائيل)، وعلمنا بقرار التسليم أمس (الخميس)".

وقالت: "سبق وأن حصلت الحملة على أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم نقل جثمان الشهيدة إلى المقبرة، حتى صدور قرار منها بهذا الشأن".

وأوضحت أنه "بعد تسليم جثمان الشهيدة الكعابنة، يتبقى لدى الاحتلال جثامين 66 شهيدا، استشهدوا منذ عام 2015".

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وأشارت إلى "بعض الجثامين لا زالت في الثلاجات، وبعضها تم نقله إلى مقابر الأرقام وبُلغنا بالدفن، وهناك من صدر قرار بنقل جثامينهم للمقابر دون أن نبلغ بالدفن".

وقتل جنود إسرائيليون الكعابنة في 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، على حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي شمال القدس المحتلة، وقال مصادر فلسطينية في حينه إن الجيش منع إسعافها وظلت تنزف حتى لفظت أنفاسها.

وعادة ما تسلم إسرائيل الجثامين لمكتب الارتباط التابع للسلطة الفلسطينية، ولكن بسبب وقف التنسيق الأمني مؤخرا، تواصل الجيش مباشرة مع العائلة، بحسب مراسل الخليج 365.

ووفق معطيات الحملة الوطنية، فإن إسرائيل تحتجز في مقابر الأرقام جثامين 254 شهيدا قتلوا في ظروف مختلفة منذ عام 1967.

ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر فيها لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.