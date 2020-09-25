الكويت/ الخليج 365 دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الجمعة، إلى حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية. جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء الكويتي خلال كلمة بلاده، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الصباح "ندعو إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام". وأكد موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية. Advertisements كما أكد الصباح موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. وأضاف أن القضية الفلسطينية تحظى بمركزية واسعة. وجدد رئيس الوزراء الكويتي دعم الجهود لإعادة المفاوضات في جدول زمني محدد للوصول إلى حل عادل وشامل. يتبع/// الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدعو لحل للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.