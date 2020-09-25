شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط مواطنيْن قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص «إمفيتامين مخدر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس أسفرت الجهود الأمنية بمكافحة المخدرات بمنطقة عسير عن القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من مادة الإمفيتامين. Advertisements من جهته، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنين اثنين، وذلك بعد قيامهما بنقل (398.800 ) قرص من مادة الإمفيتامين. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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