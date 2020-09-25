شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية..وقرقاش يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعادت انتخاب الإمارات لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2020 إلى 2022 خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة لهذا العام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالدور البناء للدولة في مهام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

وغرد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"نبارك فوز الدولة بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2020 إلى 2022 خلال المؤتمر السنوي للوكالة. ريادة الإمارات عربيا من خلال برنامجها النووي السلمي وثقة المجتمع الدولي بالدور البناء للدولة يجعلها الخيار الطبيعي للمساهمة في أعمال الوكالة".



قرقاش عبر تويتر

Advertisements

وكانت دولة الإمارات قد شغلت المقعد في السابق من عام 2016 إلى 2018 ومن 2013 إلى 2015 ومن 2010 إلى 2012. ويعد مجلس المحافظين أحد هيئات صنع السياسات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقوم المجلس المؤلف من 35 عضوا بتقييم وتقديم التوصيات إلى المؤتمر العام بشأن البيانات المالية للوكالة وبرامجها وميزانيتها كما ينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقيات الضمانات واصدار معايير السلامة الخاصة بالوكالة و كذلك ينظر المجلس أيضًا في تقارير التحقق المستمرة مثل تقارير امتثال إيران وكوريا الشمالية.