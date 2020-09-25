شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 2423 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2423 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 112522 حالة. وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1998 حالة.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1746 حالة شفاء جديدة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 91932 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المغربية تسجل 2423 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.