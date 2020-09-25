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زوجة الشيخ طلال آل ثانى تعلن تلقيها تهديدات من الدوحة وصلت للقتل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثانى، إنها تلقت تهديدات من الدوحة وصلت للقتل، مشيرة إلى أنها قدمت للشرطة الألمانية رسائل التهديد التى وصلتها من الدوحة.

وأشارت زوجة الشيخ طلال آل ثانى، إلى أن مسئولين قطريين هددوها وطالبوها بأن أصمت عن وضع زوجى، مضيفة: "وضع زوجى الصحى المعتقل فى قطر خطير".

وأضافت زوجة الشيخ طلال آل ثانى الأمم المتحدة: "طلبت من قطر توضيحات حول وضع زوجى المعتقل"، مشيرة إلى أن السلطات القطرية تواصل التعنت ورفضت الحديث عن وضع زوجها. وتابعت: "أخاف أن يلاقى أولادى مصير والدهم وجدهم فى قطر".

 

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