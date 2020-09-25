الصحة الأردنية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في المملكة لـ 7211

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 610 إصابات محلية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 آلاف و211 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 39 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 98 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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