شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يؤكد على ضرورة الحل السياسى لأزمة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن وباء كورونا كشف أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والبيئية لمواجهته، مشدداً على ضرورة تسريع العمل لتوفير لقاح كورونا وتوفيره للجميع.

وأعرب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تأييده دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمى من أجل توحيد الجهود لدحر وباء كورونا.

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وتابع: "نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية"، مشيراً إلى أن نؤكد على الحل السياسى للأزمة اليمنية

وأكد أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية، مجددا الدعوة للأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار. واستكمل رئيس الوزراء الكويتي: " ندعم السعودية فى جميع إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها"