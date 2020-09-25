شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى ورئيس الوزراء اليونانى يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكييس خلال استقباله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.
كما يبحث رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية الإماراتي تطورات الأوضاع في منطقة شرقي المتوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ومنها ليبيا وإيران.
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