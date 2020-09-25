شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التجارة» يوضح.. متى تكون تخفيضات المحلات والمتاجر الإلكترونية نظامية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحعبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة طرق التأكد من نظامية التخفيضات في المحلات والمتاجر الإلكترونية بكل سهولة والإبلاغ عنها في حال ثبتت مخالفتها للأنظمة.

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وأكد “الحسين”، خلال مقطع فيديو له، عبر فضائية روتانا خليجية،إن وزارة التجارة تشترط على المحلات والمتاجر الإلكترونية لعمل تخفيضات الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني، كما يشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده.

فيماتشترط “التجارة” على المحلات والمتاجر الإلكترونية لعمل تخفيضات الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني، كما يشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده.

ويمكن التأكد من صحته بسهولة عن طريق مسح الرمز، وسوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالتصريح وهل هو وهمي أم حقيقي، أماإذا كانت التخفيضات من متجر إلكتروني يمكن التأكد منه عن طريق موقع الوزارة أو منصة معروف، مبيناً أن المستهلك يحق له الإبلاغ عن المخالفات عن طريق الوسائل المختلفة التي وفرتها وزارة التجارة.