البرهان وحمدوك يدشنان مؤتمر السودان القومي للاقتصاد

وتبدأ صباح غد السبت بقاعة الصداقة في الخرطوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.

وينعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي يقدم ورقة عمل في المؤتمر، بعنوان: الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل.

وسيناقش المؤتمر في ثلاثة أيام، قسمت على 9 جلسات عددا من النشاطات والنقاشات الجانبية، وأوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية من مختلف القطاعات التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له، بحسب مانقلت وكالة السودان للأنباء.

ويأمل أن يوفر المؤتمر منصة لنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى والجماعات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمصلحة في الاقتصاد السوداني وعلى رأسها الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ومنظمات اصحاب العمل ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين من مختلف الجامعات بحيث ينتهي المؤتمر بتحديد الوجهة العامة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.