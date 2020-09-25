تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى السيسي ويهدي "رقمنا الصعب" إلى محمد بن سلمان

شارك آل الشيخ، أمس الخميس، صورة تجمعه بالسيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء معها: "حُب الوطن له رِجال أبطال ويتِعدوا.. لو شالوا حمل جِبال قادرين وبيسِدوا.. الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى.. عمر اللي ضحى بروحه ما خلف في يوم وعده".

يشار إلى أن تركي آل الشيخ وجه من قبل رسائل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، تعبيرا عن حبه ودعمه لمصر.

من ناحية أخرى، أهدى تركي آل الشيخ هدية إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عبارة عن أغنية من كلماته تحمل اسم "رقمنا الصعب".

والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ومن ألحان نواف عبد الله، وجاء في مقدمة كلماتها:

"كل فجر من ضيا صبحك.. يبان

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كل نجم في سمانا.. نجم صاعد

يا محمد بن سلمان.. الزمان

بارق بالخير.. في ظلك وراعد.

يا محمد.. ما انت واحد.. انت عن مليون واحد".

وكانت المملكة العربية السعودية قد احتفلت الأربعاء الموافق 23 سبتمبر/ أيلول الجاري بيومها الوطني الـ90.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق لـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.