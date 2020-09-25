جمعية "صداقة سودانية إسرائيلية": الخرطوم منعت انعقاد مؤتمر التأسيس

الخرطوم / الخليج 365

قالت جمعية "الصداقة الشعبية السودانية الإسرائيلية"، الجمعة، إن مجلس الوزراء السوداني، تدخل لمنع انعقاد مؤتمر صحفي ستعلن خلاله بدء أنشطتها رسميا، قبل 24 ساعة من انعقاده.

وذكرت الجمعية في بيان، أنها دعت خلال الأيام الماضية إلى عقد "مؤتمر صحفي تعلن من خلاله بداية انطلاق عملها الفعلي، وفتح المجال لمزيد من العضوية واستكمال اللجنة التمهيدية وبعض الأشياء المتعلقة بعمل الجمعية المستقبلي".

وأضافت أنه "بعد استكمال الاستعدادات لهذا المؤتمر وتوزيع الدعوة على المنتسبين وبعض منظمات المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية، وقبل أربع وعشرين ساعة فقط من انعقاده، رفضت العديد من القاعات استضافته".

وأوضحت أن هذا الرفض تم تحت ذرائع مختلفة، من قبل عدة جهات، على رأسها وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا"، و"طيبة برس" (مركز إعلامي).

وأردفت: "فوجئنا ببيان من مجلس الصداقة الشعبية العالمية بالسودان (حكومي) ينفي فيه علاقته حتى بالجمعية".

وتابعت: "كما فوجئنا بصاحب قاعة خاصة، كان قد أبدى موافقته في وقت سابق على استضافة المؤتمر، بالتراجع عن الاتفاق بعد اتصال مجلس الوزراء به حول هذا الخصوص".

Advertisements

يذكر أن مجلس الصداقة، قد أعلن الخميس في بيان، عدم تشكيل أي جمعية للصداقة بين الخرطوم وتل أبيب، بعد تداول أخبار بهذا الخصوص.

وحتى الساعة 15.20 تغ، لم يصدر تعقيب من السلطات السودانية بخصوص بيان الجمعية.

والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات، التي استمرت 3 أيام، تناولت عدة قضايا، بينها "السلام العربي" مع إسرائيل.

وسبق ذلك، نفي وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح، مناقشة الوفد الذي زار الإمارات قضية التطبيع مع تل أبيب.

وأعلنت قوى سياسية في البلاد رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، في خضم حديث عن تطبيع سوداني محتمل بعد الإمارات والبحرين، اللتين انضمتا إلى الأردن ومصر، المرتبطتين باتفاقيتي سلام مع تل أبيب عامي 1994 و1979 على الترتيب.

ووقع البلدان الخليجيان، في واشنطن يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وهو ما قوبل برفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.