حماس: مواصلة إسرائيل الاستيطان تكشف أكاذيب المطبعين

غزة / محمد أبو دون / الخليج 365



اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، أن مواصلة إسرائيل مشاريعها الاستيطانية تكشف أكاذيب المطبعين معها.

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت "القناة السابعة" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز بالتصديق على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.



وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، إن "مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، يعكس الأكاذيب التي روجتها الأطراف الموقعة على اتفاقيات التطبيع، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم مقابل التطبيع".

وأضاف قاسم للأناضول: "مثل هذه القرارات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها من وقع اتفاقيات تطبيع مع هذا الكيان الاستعماري".

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وشدد على أن "هذا الإعلان يؤكد ما حذرنا منه منذ البداية، من أن اتفاقات التطبيع مع الاحتلال، ستشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن التطبيع العربي "شجع إسرائيل على الاستمرار بالاستيطان بالأراضي الفلسطينية".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية والرفض الفلسطيني.

وبينما زعمت أبوظبي والمنامة أن التطبيع كان مقابل وقف خطة ضم إسرائيل 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، بحسب ما تقترح "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، نفى مسؤولون إسرائيليون ذلك، مؤكدين أنه لم يتم إلغاء مخطط الضم، وإنما تأجيله فقط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.