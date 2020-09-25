إصابة 413 طالبا مدرسيا و807 أساتذة بفيروس كورونا في المغرب

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، فقد أكد الوزير المغربي إغلاق 118 مؤسسة تعليمية تستقبل حوالي 61 ألف تلميذة وتلميذ في بلاده بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونوه الوزير إلى أن السلطات المغربية قد قررت إغلاق هذه المؤسسات التعليمية "إثر اكتشاف حالات إيجابية بها"، حيث تم تسجيل إصابة 413 طالبا مدرسيا و807 أساتذة.

بالإضافة إلى الإصابات داخل المدارس، أشار الوزير إلى وجود إصابات داخل الهيئات التعليمية، حيث سجل إصابة 129 عاملا بهيئة الإدارة التربوية و79 من العاملين في الجهات الأخرى.

وقال أمزازي، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي أمس الخميس: "رغم ذلك فقد واصلت الوزارة تنزيل برنامج العمل الملتزم به أمام الملك محمد السادس ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى العمل على تأمين الحق الأساسي والدستوري في التمدرس (التدريس) من خلال رفع تحدي انطلاق الموسم الدراسي في 7 سبتمبر/ أيلول الحالي وتنظيم الامتحانات المؤجلة برسم الموسم الدراسي 2020- 2019 في ظروف آمنة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الحالي وبداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وكشف الوزير عن مواصلة بلاده السعي لتطبيق نظام التدريس عن بعد في ظل استمرار الجائحة في البلاد.

ويشار إلى أن العدد الإجمالي للتلاميذ المرتقب دخولهم إلى النظام التعليمي لهذا العام يبلغ 8 ملايين و704 آلاف، و409 تلاميذ، من بينهم 776 ألفا و409 تلاميذ جدد بالسنة الأولى ابتدائي، في المغرب.