المغرب... عودة "هيدروكسي كلوروكين" إلى الصيدليات‬

وبحسب صحيفة "هبريس" المغربية، فقد أعلن نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، محمد حواشي، أن وزارة الصحة ستسمح قريبا بتداول "هيدروكسي كلوروكين" في الصيدليات، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعتمدون الدواء كعلاج لهم، أو حتى المصابين بمرض (كوفيد-19)، مع تقريب العلاج من المنازل.

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وأكد حواشي أن قرار إعادة الدواء إلى السوق والصيدليات من جديد سيسهل من حصول المصابين بفيروس " كورونا " المستجد عليه، كما أنه سيخفف العبء عن المصابين بأمراض مزمنة.

وشدد محمد حواشي على ضرورة تأكيد وزارة الصحة على بيع الدواء بوصفة طبية، "حتى لا نسقط في مشكل الخصاص إذا ما تم الإقبال على شرائه بكثرة"، بحسب قوله.

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وسبق لوزارة الصحة المغربية أن قررت تعميم علاج "هيدروكسي كلوروكين" على كل حالة محتمل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، عن تسجيل 2356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، و1942 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 110 آلاف و99 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/ آذار الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 90 ألفا و186 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81.9%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1956 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1.8%.