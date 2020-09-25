شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ناقلة نفطية ثانية لرصيف ميناء الحريقة الليبى لتحميل مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، وصول ناقلة نفطية ثانية لرصيف ميناء الحريقة الليبى لتحميل مليون برميل نفط. وفى وقت سابق أعلن مسؤول المكتب الإعلامى لجهاز حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الفايدي، التابع للجيش الوطنى الليبي، أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية لنقل العاملين والمستخدمين فى الشركات النفطية.

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وذكر الفايدي، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" اليوم الجمعة، أن القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات لجهاز حرس المنشآت النفطية بالسماح باستئناف حركة الطيران الداخلى فقط للشركات النفطية لنقل الموظفين والمستخدمين من وإلى الحقول والموانئ النفطية فى كل ربوع ليبيا.