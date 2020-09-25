شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية التي باعت الفيلا لـ"فالك" بقضية فساد الخليفى لم يعد لها وجود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشركة القطرية التي باعت الفيلا لأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم "فالك"، ضمن قضية فساد رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، لم يعد لها وجود.
وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن 30 أكتوبر الجارى سينطق القضاء السويسرى بالحكم في قضية رجل الأعمال القطرى، ورئيس مجموعة بى إن سبورت ناصر الخليفي والأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لكرة القدم فالك، في قضية الفساد.
ويضع القضاء السويسرى، نهاية لملف فساد رجل الأعمال القطرى ورئيس مجموعة بي إن سبورت ناصر الخليفى، حيث قال موفد قناة العربية، صباح الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية الجنائية فى بيلنزونا، جنوب سويسرا، ستحدد نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم على رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي.
واستأنفت المحكمة الاتحادية، النظر فى قضية ما بات يعرف بـ"فيفا جيت" التى تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسى جيروم فالكه، ورجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي ووجهت النيابة العامة إلى الخليفى تهمة التحريض على خيانة الأمانة، فى حين وجهت لفالكه تهمة منح "بى أن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفى له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه، وقالت نيابة سويسرا، إن الخليفى وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.
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