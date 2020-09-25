شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وسنغافورة يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير أطر التعاون المشترك.



واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - جداول العمل التي طرحتها المملكة ضمن رئاستها لدول مجموعة العشرين، التي تشارك بها جمهورية سنغافورة هذا العام بصفتها ضيفاً، كما تم تبادل الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.