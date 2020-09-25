شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى يكشف عن اتخاذ بلاده إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور فوزى مهدى، وزير الصحة التونسي، إن هناك إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا موضحا أنه لا يستبعد العودة للإغلاق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أعلنت تونس تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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كما أعلنت السلطات الصحية فى تونس، تسجيل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة.

وأفادت الصحة التونسية - فى بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن إجمالى حالات الشفاء بلغ 2366 حالة، فيما بلغت إجمالى الوفيات 138 حالة.