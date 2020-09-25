شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره القبرصى القضايا الإقليمية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره القبرصي القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، كما بحث مع وزير خارجية قبرص التنسيق الثنائي في مختلف المجالات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق قال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، إن تركيا تستولى على حقوق بلاده فى شرق المتوسط، متابعا: تركيا غزت سوريا وتدخلت فى ليبيا، وتركيا لا تدفع للقبارصة الأتراك أى عائدات من استغلال أراضيهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف رئيس قبرص، أن تركيا تفشل الحوار بسبب سياسة العناد، مستطردا: انقسام بلادنا سببه تعنت تركيا، وملتزمون بحكم المحكمة الدولية بشأن النزاع مع تركيا، موضحا أنه يجب تطبيق القانون الدولى على تركيا.

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