شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تؤكد تواصل انخفاض مناسيب النيل الملحوظ فى معظم المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، تواصل انخفاض مناسيب النيل الملحوظ ، وقالت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد السبت، سيكون فى حدود 480 مليون متر مكعب، بينما ينخفض وارد العطبراوى إلى حدود 80 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد على النحو التالى:

القطاع: الدمازين – سنار سيشهد انخفاضا فى حدود 6 سم.

القطاع: سنار - الخرطوم سيشهد استقرارا.

القطاع: الخرطوم - شندى سيشهد استقرارا.

القطاع: شندى - عطبرة سيشهد استقرارا.

القطاع: خشم القربة - عطبرة سيشهد ارتفاعا فى حدود 3 سم.

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القطاع: عطبرة - سد مروى سيشهد انخفاضا فى حدود 7 سم.

القطاع: سد مروى - الدبة سيشهد انخفاضا فى حدود 3 سم.

القطاع: الدبة - دنقلا سيشهد استقرارا.





وسجلت محطة مدنى اليوم 19.32 مترا وتنخفض غدا الى 19.31 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.40 مترا وترتفع غدا إلى 18.41 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.20 وتستقر فى ذات المنسوب غدا، وسجلت محطة شندى اليوم 18.23 مترا وتستقر فى ذات المنسوب غدا، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.52 مترا وتنخفض غدا إلى منسوب 15.50 مترا، وسجلت محطة دنقلا اليوم 14.88 مترا وتستقر غدا فى ذات المنسوب.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.