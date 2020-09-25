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السودان تؤكد أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها فى معظم القطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الرى السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ فى معظم الأحباس، وذكرت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيان اليوم الجمعة، إن وارد محطة "الديم" عند الحدود السودانية - الأثيوبية، ليوم الغد، سيكون فى حدود 480 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة فى حدود 80 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب يوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا فى معظم القطاعات.. داعية الجهات المختصة والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم  وممتلكاتهم.

 

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