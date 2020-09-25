شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 472 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الاصابات المسجلة فى المملكة إلى 332 الفا و329 إصابة .

وذكرت الصحة السعودية فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، /واس/ أنه تم تسجيل 843 حالة تعافى جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 315 الفا و636 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 4 آلاف و625 حالة بإضافة 26 حالة وفاة جديدة.