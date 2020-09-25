شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 68 حالة وفاة و 4593 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن العراق عن تسجيل 68 حالة وفاة و 4593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقبلها واصل العراق تسجيل إصابات قياسية يومية بفيروس كورونا المستجد، عند 4471 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن توفير ثلاثة مختبرات متنقلة لإجراء فحوصات كورونا وتوزيع الكمامات على المشاركين فى الزيارة الأربعينية، وقال وزير الصحة، حسن التميمى فى مؤتمر صحفى، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، أن "الوزارة حرصت كل عام على وضع خطة طبية طارئة للزيارة الأربعينية وكافة الزيارات الدينية"، لافتا إلى أنه تم تشديد ووضع عدد من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا وحماية الزائرين والمواطنين وبالأخص التى ستشهد الزيارة.