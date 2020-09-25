شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 نساء و8 رجال يمنيين لتورطهم في مشاجرة جماعية بأحد متنزهات عنيزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة، حيث تمت السيطرة على المتورطين فيها، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وإيقافهم جميعاً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة . Advertisements

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