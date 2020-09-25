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الدارة تكشف عن قصة حبس الملك عبد العزيز لأحد أبنائه بسبب حارس

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إسلام حسن 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير 

كشفت دارة الملك عبد العزيز عن موقف نبيل من سيرة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بين نجله وحارسه.

وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني، تنشر دارة الملك عبدالعزيز عدد من الأحداث والمواقف التي مر بها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث ذكرت الدارة أن أحد حراس الملك اشتكى ذات يوم من نجل الملك عبد العزيز فما كان منه إلا أن عاقب نجله ولم ينحاز له بصفته الملك وينصره على الحارس .

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وأشارت إلى أن الملك عبد العزيز حكم بحبس نجله في القصر إرضاءً للحارس ثم سأله إن كان راضي عن حكمه فدعا له بأن يطيل الله في عمره .

وقال الملك – رحمه الله – عبارة مؤثرة حينها: “أنتم وأبنائي في قلبي بمنزلة واحدة”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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