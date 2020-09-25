شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من الاستخدام الخاطئ لأدوية البرد والسعال مع الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من الاستخدام الخاطئ لأدوية البرد والسعال مع الأطفال، مؤكدة أن ذلك يُخلف أعراضا جانبية بعضها يكون خطيراً.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن من بين الاستخدامات الخاطئة لأدوية البرد والسعال استخدامها لتنويم الأطفال، لافتة إلى أن هذا الاستخدام الخاطئ قد ينتج عنه عدّة أعراض جانبية.

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وأبانت أن من بين هذه الأعراض شعور الطفل بالدوخة والغثيان وألم في المعدة، كما يمكن أن تظهر عليه أعراض جانبية خطيرة مثل تسارع في نبضات القلب، وزيادة في النشاط، وقلق وتشنجات.

وأكدت أن الاستخدام الصحيح لهذه الأدوية يتمثل في استخدامها للتخفيف من السعال أو العطس، أو سيلان الأنف الناتج عن نزلات البرد أو الالتهابات أو حساسية الجهاز التنفسي العلوي.