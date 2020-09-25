الرئيس الفلسطيني: إسرائيل والإدارة الأمريكية الحالية استبدلتا الشرعية الدولية بصفقة القرن

وقال عباس أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة: "لقد قبلنا بالاحتكام للشرعية الدولية رغم الإجحاف والظلم التاريخي الذي لحق بنا منذ عام 1917 وإلى اليوم، ورغم أن هذه الشرعية الدولية لم تبق لنا سوى الأرض المحتلة منذ عام 1967، إلا أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفها الإدارة الأمريكية الحالية، قد استبدلتاها بصفقة القرن وخطط الضم لأكثر من 33 بالمئة من أرض دولة فلسطين، إضافة إلى ضم القدس الشرقية المحتلة بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وهو ما رفضناه ورفضه معنا العالم أجمع، لمخالفته لقرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 2012 كجزء من النظام الدولي".

هذا ونقل الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، في وقت سابق، على أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، لا تزال مطروحة على الطاولة على الرغم من رفض الفلسطينيين لها وتوفر لهم أفضل أمل لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية.

وأوضح كوشنر أن خطة ترامب ستمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة، مقيدة في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، بينما تسمح لإسرائيل بضم جميع مستوطناتها وغور الأردن والاحتفاظ بالقدس الشرقية بالكامل تقريبا.