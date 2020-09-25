يستهدف الاتفاق دعم الشركات الإسرائيلية في تأسيس أعمال في دبي. وكانت الإمارات وإسرائيل قد اتفقتا في أغسطس/ آب على تطبيع العلاقات بين الدولتين، بحسب "رويترز".
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وقال أونا موجها الحديث لنظيره الإماراتي، محمد الكويتي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت: "نواجه نفس التهديدات، بسبب طبيعة المنطقة وطبيعة علاقاتنا الجديدة العلنية وبسبب هويتنا كدول قوية اقتصاديا وتكنولوجيا".
وتابع: "نحن نرى تقدما سريعا وأنا متفائل جدا بأن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة والكثير لنتبادله"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتم التوقيع رسميا على اتفاقيتي سلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار دبي يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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