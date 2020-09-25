الرئيس الفلسطيني: نستعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة كل القوى والأحزاب

جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني، خلال خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الافتراضية، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال عباس: "شعبنا يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية، برغم كل العقبات والمعيقات".

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وتابع الرئيس الفلسطيني بقوله "منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحداً للحديث أو التفاوض باسم شعبنا الفلسطيني، والطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل في منطقتنا يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وأكمل بقوله "سنواصل صناعة الحياة وبناء الأمل تحت راية الوحدة الوطنية والديمقراطية".

واستمر "سنواصل في التصدي لمحاولات ومخططات شطبنا وإلغائنا، وسوف نستمر في انتزاع مكانتنا الطبيعية بين الأمم، وفي ممارسة حقوقنا التي كفلتها الشرائع الدولية، بما في ذلك حقنا في مقاومة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي".

وأتم عباس بقوله "سنواصل بناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية وتدعيمها على أساس سيادة القانون، وسنستمر في محاربة الإرهاب الدولي، كما كنا خلال كل السنوات الماضية، وسوف نبقى الأوفياء للسلام والعدل والكرامة الإنسانية والوطنية مهما كانت الظروف".