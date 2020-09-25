وفيات كورونا.. 68 بالعراق و26 في السعودية

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 68 وفاة بكورونا، فيما رصدت السعودية 26 وفاة، وليبيا 17، والكويت 3، والإمارات حالتي وفاة، إضافة إلى 225 إصابة في قطر.



في العراق، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 68 وفاة، و4 آلاف و593 إصابة بكورونا.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 341 ألفا و699، بينها 8 آلاف و867 وفاة، و273 ألفا و266 حالة تعاف.



وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 26 وفاة، و472 إصابة بالفيروس.



وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 332 ألفا و329، بينها 4 آلاف و625 وفاة، و315 ألفا و636 حالة تعاف.



وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، بتسجيل 17 وفاة، و658 إصابة بالفيروس.



وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 31 ألفا و290؛ منها 491 وفاة، و17 ألفا و508 حالات تعاف.



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وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات، و590 إصابة بالوباء.



وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 102 آلاف و441، بينها 595 وفاة، و93 ألفا و562 حالة تعاف.



وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و1008 إصابات بكورونا.



وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 89 ألفا و540، بينها 409 وفيات، و78 ألفا و819 حالة تعاف.



وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، 225 إصابة بالوباء.



وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 124 ألفا و650، بينها 212 وفاة، و121 ألفا و512 حالة تعاف.



وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 32 مليونا و475 ألفا، توفي منهم أكثر من 988 ألفا، وتعافى ما يزيد على 23 مليونا و969 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.