إصابة 7 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 7 فلسطينيين، بينهم مصور صحفي متعاون مع الخليج 365، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم (شمالي الضفة) إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الإسرائيلي وعشرات الشباب الفلسطينيين، خلال تفريق مسيرة منددة للاستيطان.



وأوضح للأناضول أن الجيش استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين، بينهم المصور الصحفي المتعاون مع الخليج 365 نضال اشتية.



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وفي وقت سابق الجمعة، فرق الجيش الإسرائيلي فعالية لزرع أشجار زيتون في أراضي مهددة بالاستيطان في بلدة عصيرة القبلية، مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.



وعادة ما تنظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة "كفر قدوم".



ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل زادت في السنوات الأخيرة من وتيرة مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بشكل متسارع.



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية غير مرخصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.