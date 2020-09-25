"صحة" غزة تجري فحوصات كورونا للمسافرين عبر "رفح"

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365



بدأت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، بإجراء فحوصات فيروس كورونا، للمواطنين المقرر سفرهم عبر معبر "رفح"، خلال الفترة المقبلة.



وقال الناطق باسم الوزراة (تديرها حركة حماس)، أشرف القدرة، للأناضول، إنه "جرى سحب 503 عينات مخبرية من المسافرين المسجلين يوم الأحد".



وأضاف القدرة، أنه "سيتم فحص باقي المواطنين المقرر سفرهم يومي الإثنين والثلاثاء، خلال اليومين القادمين".



Advertisements

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية بغزة، عن فتح معبر رفح بالاتجاهين، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.



وهذه هي المرة الثانية، التي يُفتح فيها معبر "رفح" البري مع مصر، أمام حركة المسافرين بالاتجاهين، منذ بدء أزمة كورونا في مارس/ آذار الماضي، حيث سبق وأن تم فتحه في اتجاه واحد فقط لعودة العالقين خارج القطاع.

وحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ مارس/آذار الماضي، وصل إلى 2.518، بينها 17 حالة وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.