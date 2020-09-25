"داخلية" غزة: نتابع اختفاء 3 صيادين قرب الحدود البحرية مع مصر

غزة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، الجمعة، أنها تتابع فقدان آثار 3 صيادين فلسطينيين قرب الحدود البحرية للقطاع مع مصر، أثناء عملهم الليلة الماضية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة (تديرها حركة حماس)، إياد البزم، في بيان، أن "الجهات المختصة تُجري اتصالات مع الجانب المصري لمعرفة مصير الصيادين".

وفي وقت سابق الجمعة، قال نقيب صيادي الأسماك الفلسطينيين في غزة، نزار عياش، للأناضول، إن الجيش المصري اعتقل 3 صيادين، جنوبي القطاع، بعد أن اجتازوا الحدود البحرية المصرية.

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وأضاف عياش ، أن "زورق صيد فلسطيني، على متنه 3 أشخاص، عبر المياه المصرية، جنوب القطاع، ولاحقته زوارق سلاح البحرية المصرية وأطلقت باتجاهه النار".

وأوضح أن "البحرية المصرية اعتقلت الصيادين الذين كانوا على متن القارب".





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