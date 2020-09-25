"الدفاع" الليبية تحل كتيبتين بعد اشتباكات بينهما

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الليبيبة، الجمعة، حل كتيبتين متنازعتين، عقب وقوع اشتباكات دامية بينهما، شرق العاصمة طرابلس.



جاء ذلك وفق بيان وزارة الدفاع الليبية نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك".



وأفاد البيان بـ"حل الكتيبتين المتنازعتين وإحالة القادة إلى المدعي العسكري العام للتحقيق في واقعة الاشتباكات التي حدثت فجر الجمعة، في تاجوراء (شرق طرابلس)".



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كما أوضح أن "وزير الدفاع صلاح النمروش، أعطى تعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين في حالة عدم الوقف الفوري لإطلاق النار".



ووفق وسائل إعلام محلية ليبية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء" فجر الجمعة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، في منطقة تاجوراء شرق طرابلس.



ولم تعلن وسائل الإعلام الليبية عدد الضحايا أو أسباب الاشتباك المسلح بين الفصيلين المتنازعين، غير أنها نقلت عن شهود عيان تطور الاشتباكات المسلحة من "إطلاق الرصاص إلى استخدام السلاح الثقيل".

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، بدعم من دول عربية وغربية، إذ تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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