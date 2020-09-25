شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح: لماذا لن تحتاج مستقبلًا لشراء أجهزة كمبيوتر بتكاليف عالية؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن يقل الطلب مستقبلً على الأجهزة عالية التكاليف وذات الإمكانيات العالية التي يحتاجها أكثر المتعاملين مع البرامج والتطبيقات التي تحتاج أجهزة ذات قدرات عالية لتشغيلها.
وقال “الحمادي” عبر تغريدة له بموقع تويتر، إن الحوسبة السحابية ستحل مشكلات كبيرة لمن يحتاج التعامل مع أجهزة ذات قدرات عالية ولكن ليس لديه التكلفة الكبيرة لشراءها.
ويتطلب للاستفادة من قدرات الحوسبة السحابية توفر حاسب آلي وشبكة إنترنت قوي والدخول على أحد خدمات الحوسبة السحابية عبر شبكة الإنترنت.
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